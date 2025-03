Sport.quotidiano.net - Milan Futuro-Perugia 0-0, solo un pari per il Grifo

Solbiate Arno (Varese), 8 marzo 2025 – Al “Chinetti” finisce 0-0 tra. Primo tempo equilibrato, con ilche si rende pericoloso ma senza trovare la via della rete. Nella ripresa ilsfiora il vantaggio più volte. Davvero sfortunato l’episodio mancato da Kanoute che ha anche superato Raveyre in uscita ma non Camporese, che ha salvato sulla linea. Alla fine il risultato non si sblocca. Il tabellino: Raveyre, Bozzolan, Malaspina, Camarda (19? st Magrassi), Coubis, Sia (19? st Omorgebe), Sandri (28? st Alesi), Branca, Minotti, Quirini, Camporese. A disp.: Pittarella, Bouyer, Hodzic, D’Alessio, Magni, Paloschi, Turco, Vos. All. Oddo.: Gemello, Leo (13? st Yabre), Giunti, Kanoute (34? st Seghetti), Dell’Orco, Cisco (13? st Broh), Joselito, Lisi (14? st Amoran), Torrasi (24? st Agosti), Riccardi, Mezzoni.