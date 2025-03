Sport.quotidiano.net - Milan, dall'Inferno al Paradiso: Lecce battuto 3-2 in rimonta grazie a Pulisic e Gallo

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 8 marzo 2025 – Dopo tre sconfitte, ilrialza la testa con una prova d'orgoglio e sbanca3-2 dopo essere finito sotto 0-2 . La grinta, il carattere ei cambi di Conceiçao hanno raddrizzato quella che sembrata l'ennesima serata da dimenticare per i rossoneri che, dopo appena 48” erano riusciti a passare con la rete di Gimenez, annullata poi per fuorigioco. Sei minuti più tardi, però, la disattenzione fatale costata il contropiede finalizzato con il gol del vantaggio da Krstovic . Al quarto d'ora è quindi arrivata la seconda rete segnata dal(da Gabbia) e annullata per fuorigioco. Un'altra porta scorrevole che i rossoneri hanno rischiato di pagare un caro prezzo perché al 21' il solito Krstovic ha colpito il palo. Un pericolo scampato per la squadra di Conceiçao che ha quindi cercato di riportarsi in avanti creando diverse occasioni da rete.