Ilrestodelcarlino.it - Mignani: "Una gara complicata". Brescia, Maran si gioca il posto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tre vittorie nelle ultime 4 partite e un appetito di punti che è andato crescendo col passare delle settimane. Mancano 10 gare alla fine della stagione regolare, poi ci saranno i playoff, anche se in casa Cesena l’argomento è tabù e per ora si parla solo di salvezza, ormai a tiro dopo gli exploit esterni e la vittoria sulla Salernitana del weekend scorso al Manuzzi. Insomma, al Cavalluccio le cose stanno andando benino,ha l’intera squadra completamente a disposizione, vincere aiuta a lavorare al massimo durante la settimana. Lo scenario ideale per pensare di sbancare anchequesta stasera. "Vittorie e sconfitte spesso nascono da episodi, lo dimostra lavinta con la Salernitana. Col rigore parato e il nostro gol immediato. Episodi che hanno incanalato la partita. Stasera sarà lo stesso perchè affrontiamo un avversario tosto, ben allenato.