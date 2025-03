Ilfattoquotidiano.it - “Michelle Trachtenberg prima di morire non riusciva più a muoversi per il dolore alle ossa e muscoli”: l’avvocato Gary Mantoosh conferma i rumors

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Hollywood è ancora sotto choc dopo la notizia della morte di, nota per essere stata una delle protagoniste della serie cult “Buffy L’Ammazzavampiri”. La, è stata trovata priva di sensi nel suo appartamento a Manhattan lo scorso 26 febbraio.I dettagli sono al vaglio degli inquirenti, almeno per capire la dinamica della morte.della famiglia dell’attrice,, ai media ha sottolineato come purtroppofosse malata da tempo e non solo: “Ha avuto mille problemi alla schiena edi. Era anche caduta più volte”.Circostanze che sono state recentementete, da USWeekly e da una fonte “molto vicina” all’attrice: “Oni volta c’era qualcosa che non andava dal punto di vista medico, lei aveva problemi alla schiena e poi, ed era anche caduta un paio di volte.