Bergamonews.it - Michela Moioli terza in gara 1 nella Coppa del Mondo di Gudauri

Leggi su Bergamonews.it

prima sfida dideldi. La campionessa e atleta bergamasca sale per la 44esima volta sul podio nel massimo circuito.di apertura del fine settimana in Georgia, infatti, la ventinovenne bergamasca ha conclusonel contest femminile tornando a fare capolino fra le migliori tre dopo la seconda piazza conquistata all’inizio del mese di febbraio nell’appuntamento cinese di Beidahu.L’oro olimpico di Pyeongchang 2018, quinta al termine della sessione di qualifica (1:05.34), si è imposta siabatteria di quarti di finale siaprima semifinale andandosi a giocare le sue chance di successo in big final. Qui tuttavia, ostacolata da un errore in avvio dell’elvetica Noemie Wiedmer (poi quarta), si è piazzata alle spalle del duo transalpino formato da Julia Pereira de Sousa, prima, e Lea Casta, seconda.