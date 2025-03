Juventusnews24.com - Mercato Juve: non solo Osimhen. Altri tre attaccanti nel mirino se non arriva il nigeriano, il punto nome per nome

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: non c’ètrein lista se nonil. Tutte le novitàperÈ Victorilin cima alle gerarchie delper rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione, ma se non dovessere ilsono già pronte diverse alternative nel taccuino di Cristiano Giuntoli.Secondo Tuttosport, si parte da Jonathan David del Lille, da tempo nella lista del direttore bianconero. Piace Benjamin Sesko del Lipsia, che ha però una clausola da 80 milioni di euro cucita su misura per i club di Premier League. Infine attenzione a Samuel Omorodion, in forza al Porto.Leggi suntusnews24.com