Tvplay.it - Mercato Inter, spunta un nome a sorpresa: ha poche presenze in serie A

Leggi su Tvplay.it

I nerazzurri mettono ildi un giovane prospetto nel mirino, il tecnico può esultare: in pochi lo hanno notato.Stasera contro il Monza l’cerca una vittoria per rimettersi subito in carreggiata in campionato e provare a scacciare immediatamente i fantasmi del pareggio di Napoli. Quello dello stadio Diego Armando Maradona rischia di diventare un pareggio problematico per gli uomini di Simone Inzaghi, che vogliono riportarsi immediatamente sui binari giusti.un: hainA (LaPresse) tvplay.itLa vittoria in champions League contro il Feyenoord è stata, in questo senso, di enorme importanza soprattutto per mantenere alta la concentrazione in tutto l’ambiente nerazzurro. Un match, quello contro il Monza, che farà da preludio all’importantissimo ritorno europeo contro gli olandesi, questa volta in casa, per dimostrare che anche in Europa l’c’è e può dire la sua.