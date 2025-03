Meloni | Molto da fare per piena parità

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.40 "Coraggiose, instancabili, determinate: le donne sono il cuore pulsante della nostra società. Impegno del governo è garantire a ogni donna le opportunità per essere protagonista in ogni settore". Così la premier, in occasione dell'8 marzo. "L'occupazione femminile ha raggiunto il livello più alto di sempre,superando i 10 milioni di donne lavoratrici. Un risultato importante, maresta daper una", aggiunge. "Vogliamo assicurare condizioni per realizzarsi senza limiti e barriere".