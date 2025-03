Ilfattoquotidiano.it - “Meglio un figlio che ruba di certi poliziotti. La violenza che c’è in giro? Nessuno ci insegna ad amare. Ho studiato dalle suore, mi vogliono molto bene. A Sanremo ci penso”: ecco il fenomeno Centomilacarie

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Uno,e centomila” non è solo il capolavoro di Luigi Pirandello sulle sfaccettature dell’identità e della crisi di un uomo. Ma è anche un punto di collegamento con “Io”, il disco di esordio di(vero nome Simone, ndr), un cantautore di 23 anni con l’urgenza di esprimersi, sfogare la propria rabbia e in cerca di qualcuno che gli insegni ad. Dal punto di vista musicale ci sono gli Anni 90, ma anche gli anni 2000. Un saliscendi di note e di parole che arrivano forti e chiare.è da tenere d’occhio, con l’augurio che possa calcare presto il Festival di. “All’Ariston voglio andare, – ci rivela -. Ma senza la canzone giusta e che siabella, almeno per me non vado”.“La mia unica valvola di sfogo” – Nella mia vita ho sempre avuto persone a me vicine che la rabbia la sfogavano col calcio o con lo sport, insomma le classiche cose utili per sfogarsi fisicamente.