Meghan Markle la serie Netflix stroncata ma rinnovata I media britannici | Un soufflé molliccio

Washington, 8 marzo 2025 -e le sue torte perfette di frutta e fiori mostrate nella‘With Love,’, sono state stroncate dal pubblico e dalla stampa, che ha definito il programma della duchessa del Sussex “un viaggio dell’ego a Montecito che non vale la pena di fare” o un “”. Nonostante questo, il colosso dello streaming ha rinnovato ladi lifestyle della moglie del principe Harry per una seconda stagione. ‘With Love,’ è nella top ten dipur essendo stata demolita dalla critica negli Usa ma soprattutto in Gran Bretagna. Gli otto episodi dellasarebbero dovuti uscire in gennaio, ma erano stati rimandati per gli incendi di Los Angeles. Lo show è girato nella villa di Montecito dovee Harry vivono con i figli Archie e Lilibet, rispettivamente di cinque e tre anni, dopo il traumatico strappo dalla Royal Family del 2020.