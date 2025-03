Movieplayer.it - Medusa, la serie Netflix denunciata da una famiglia reale! Cosa è veramente successo

Leggi su Movieplayer.it

Ecco perché lo show televisivo del colosso dello streaming è stato preso di mira da alcuni reali prima della messa in onda di pochi giorni fa. Lacolombiana diha rischiato di non vedere la luce sulla piattaforma streaming per un motivo molto particolare. O meglio, questo è ciò cheha fatto credere al pubblico colombiano. Unaavrebbe denunciato latelevisiva sudamericana con protagonista Juana Acosta e le puntate hanno rischiato di non essere mai trasmesse in streaming. La denuncia nei confronti diPeccato che si trattasse di una strategia di marketing. La promozione della, che racconta il tentato omicidio di un'imprenditrice di Barranquilla, ha portato la sua intrigante storia nella promozione stessa. In aiuto è arrivata .