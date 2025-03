Lanazione.it - Medici Firenze: “5 anni dopo lockdown abbiamo imparato poco”

, 8 marzo 2025. "Cinquel'inizio delitaliano, il nostro sistema sanitario si mostra ancora vulnerabile. La pandemia mise in luce non solo il coraggio e l'impegno dei nostri operatori, ma anche le lacune strutturali che purtroppo finora non sono state affrontate con decisione. Come Paesedalla pandemia e il servizio sanitario nazionale continua a soffrire a causa di scelte politiche miopi”. A dirlo è Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine deiChirurghi e Odontoiatri di, in vista dell’versario delitaliano, scattato il 9 marzo 2020. "Le decisioni prese negli ultimi decenni, come il drastico taglio dei posti letto, il tetto alla spesa per il personale e il blocco della contrattazione collettiva, hanno impoverito il sistema – dice Dattolo -.