Media | stop Usa esercitazioni Nato in Ue

22.00 Gli Usa hanno informato gli alleati dell'intenzione d'interrompere la partecipazione alla pianificazione di futuremilitariin Europa. Lo scrive il quotidiano svedese Expressen. LoUsa non si applicherebbe allegià decise nel 2025. Se la decisione rimarrà in vigore, la Svezia e altri Paesidovranno pianificare lesenza gli Usa. Washington mira a ridurre la spesa militare in Europa e dare priorità alla regione Indo-Pacifica.