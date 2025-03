Oasport.it - Matteo Sioli dopo il bronzo: “Fino a due anni fa non me lo sarei mai immaginato”

L’Italia non si ferma più agli Europei Indoor 2025 di atletica.il trionfo di Andy Diaz e il terzo posto di Andrea Dallavalle nel salto triplo,ha raccolto una strepitosa medaglia dinel salto in alto, togliendosi la soddisfazione di strappare anche il suo record personale.Davvero una performance pregevole per il giovanissimo azzurro, capace di realizzare un salto da 2.29 al secondo tentativo, cedendo il passo soltanto all’ucraino Oleh Doroshchuk, oro con 2.32 davanti al ceco Jan Stefela, argento anche lui con 2.29 (prima prova). Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Milano ha commentato quanto fatto, rimarcando il suo dispiacere per non avere condiviso il podio con Manuel Lando, quarto classificato.“Me la sono goduta, ma me lagoduta di più se fossimo stati in due – ha detto– Io e Manuel l’abbiamo sognata e sudata, lui ha fatto una gara strepitosa, segnando 2.