Ilrestodelcarlino.it - Matteo Salvini a Bologna: “Tram, progetto che spaccherebbe in due la città”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 8 marzo 2025 - Blitz diin piazza del Nettuno. Il vicepremier e leader della Lega è arrivato al banchetto del Carroccio davanti al Gigante in concomitanza del corteo in occasione dell’8 marzo, che nel frattempo stava sfilando da Villa Cassarini a Piazza dell’Unità. Cantieri dele critiche A separare i manifestanti ei cantieri delche il leghista ha criticato - in particolare la futura linea blu - perché “dividerebbe ein due la”. “Un conto sono i progetti ereditati dal Pnrr, un conto è crearne di altri”, dice, che poi interviene anche sui temi caldi dell’aumento del biglietto del bus e della30. Critiche alle politiche urbane “Come Governo ci stiamo impegnando per ridurre la pressione fiscale sui cittadini, qui ami sembra si vada in senso contrario - prosegue il vicepremier -.