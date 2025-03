Oasport.it - Matteo Gigante fa bella figura anche contro Fritz, ma viene eliminato da Indian Wells

saluta il Masters 1000 dia testa altissima e con la convinzione di valere una determinata classifica, ben superiore alla posizione numero 217 che occupava prima del torneo.oggil’americano Taylor, il tennista romano ha fatto un’ottima, cedendo al numero quattro del mondo con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e mezza di gioco. Con la qualificazione al tabellone principale ela prima vittoria in un 1000 della carrieraè salito in 183esima posizione nel ranking e l’obiettivo per questo 2025 deve essere quello di entrare in Top-100.ha ottenuto moltissimo con la prima di servizio, servendo cinque assist e soprattutto ottenendo il 90% dei punti con questo colpo. Lo statunitense ha ottenuto poco con la seconda (40%), mentre dall’altra parteha chiuso il match con più vincenti (117).