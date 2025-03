Oasport.it - Matteo Berrettini ritrova Tsitsipas: immediata rivincita e inerzia nei precedenti da invertire

è approdato al terzo turno del tabellone di singolare maschile dei BNP Paribas Open 2025 di tennis: l’azzurro, inserito nella parte alta del tabellone, domani affronterà la testa di serie numero 8, l’ellenico Stefanos.Non è stato ancora rilasciato l’ordine di gioco, dunque non si conosce l’orario della sfida: si tratterà del sesto confronto tra i due sul circuito maggiore, con il greco in vantaggio per 4-1 nei, con l’ultimo incrocio andato in scena pochi giorni fa a Dubai e vinto dall’ellenico in tre set.Aicitati va aggiunto anche l’incontro delle qualificazioni degli US Open 2017, vinto sempre da, ma in tre tiebreak, e la sfida mai giocata agli Australian Open 2021, quandofu costretto a dare forfait prima di scendere in campo per il match degli ottavi di finale.