Oasport.it - Matteo Berrettini regola in due set Chris O’Connell e approda al terzo turno a Indian Wells

Leggi su Oasport.it

Missione compiuta per. Il n.29 del mondo ha sconfitto nel secondodel Masters1000 dil’australiano(n.75 del ranking) col punteggio di 6-2 7-6 (2) in 1 ora e 36 minuti di partita. Una prestazione consistente del giocatore romano, che replica quanto aveva fatto nell’ultimo incrocio con l’aussie a Dubai, dominando il primo parziale e dovendo invece faticare nel secondo, al cospetto di unmolto centrato col dritto e non facile da piegare. Tuttavia, nel tie-break, la differenza tra i due è stata palpabile come tenuta nervosa., dunque, attende il nome del vincitore della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas e il brasiliano Thiago Seyboth Wild.Nel primo setcomincia subito alla grande, con alcune accelerazioni di dritto devastanti.