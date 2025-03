Ilfattoquotidiano.it - Mattarella: “Minacce di uso dell’atomica pronunciate con sconsideratezza inquietante. Dalla Russia pericolosa narrativa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sceglie la platea più sensibile all’argomento, quella dei sopravvissuti ai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, dove gli americani sganciarono due ordigni nucleari, per lanciare l’allarme sulle atomiche, poiché con il loro uso “sono in gioco i destini dell’umanità”. Il presidente della Repubblica Sergioricorda l’impegno che “ogni Stato ha assunto il dovere di onorare” con il Trattato di Non Proliferazione del 1968 che, puntualizza, “ancor oggi” è “architrave della vita internazionale”.Ma, tra l’aggressione di Vladimir Putin all’Ucraina e le risposte muscolari che nelle ultime settimane arrivano dall’Europa, quel pilastro senza vacillare: “L’architettura del disarmo e della stessa non proliferazione delle armi di distruzione di massa appare minata da irresponsabili retoriche di conflitto, quando non dai conflitti in atto.