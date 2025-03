Lettera43.it - Mattarella: «Le donne non debbano mai scegliere tra famiglia e lavoro»

«In un momento delicato per la vita della comunità internazionale, desidero rivolgere, in occasione dell’8 marzo, un saluto e un pensiero di gratitudine a tutte le italiane e a tutte leche lavorano in Italia e contribuiscono al benessere nazionale». È quanto si legge in un messaggio del presidente della Repubblica Sergio, in occasione della Giornata internazionale della donna, in cui il capo di Stato sottolinea che le politiche per la parità di genere, «diritto sancito dalla nostra Costituzione, non si sono risolte solamente in un vantaggio per le, ma hanno apportato benefici, ricchezza, frutti positivi per l’intera collettività».Corteo per l’8 marzo (Getty Images).Il presidente della Repubblica: «Ogni femminicidio è un’aggressione all’intera società»Tanto è stato fatto, ma «occorre impegnarsi ancora, con decisione e lungimiranza, per colmare quei divari – culturali, salariali, di istruzione, di sviluppo della carriera – che permangono in alcuni ambiti nazionali», aggiunge«Particolare attenzione va ancora risposta nel fronteggiare la piaga – vergognosa e inaccettabile – della violenza contro le