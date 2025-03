Lapresse.it - Mattarella: “La Russia si è fatta promotrice di una pericolosa narrativa nucleare”

Leggi su Lapresse.it

Il presidente della Repubblica, Sergio, arrivato a Hiroshima nel corso della sua visita ufficiale in Giappone, ha deposto una corona di fiori al Memoriale della Pace nella città colpita dalla bomba atomica Usa il 6 agosto 1945. “Con il suo braciere rivolto al cielo, lo struggente monumento ai bambini, con la cupola della bomba atomica scheletrica e silente, esso è simbolo universale ovunque riconoscibile della furia distruggitrice dell’uomo e al contempo di resilienza” le parole del Capo dello Stato. “La Federazione Russa, in particolare, si èdi una rinnovata e” ha detto il Capo dello Stato. Con “le minacce all’Ucraina”, Mosca ha agito “instillando l’inaccettabile idea che ordigni nucleari possano divenire strumento ordinario nella gestione dei conflitti, come se non conducessero inevitabilmente alla distruzione totale”, ha aggiunto.