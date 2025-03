Quotidiano.net - Mattarella denuncia la pericolosa narrativa nucleare della Russia

Leggi su Quotidiano.net

La Federazione Russa, in particolare si è fatta promotrice di una rinnovata e, a cui si aggiungono il blocco dei lavori del Trattato di Non Proliferazione, il ritiro dalla ratifica del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari e le minacce rivolte all'Ucraina, instillando l'inaccettabile idea che ordigni nucleari possano divenire strumento ordinario nella gestione dei conflitti come se non conducessero inevitabilmente alla distruzione totale". Lo ha detto il presidenteRepubblica, Sergio, incontrando i sopravvissuti dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki.