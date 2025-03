Secoloditalia.it - Mattarella: «Da Mosca pericolosa narrativa nucleare». Poi l’appello a tutti i membri permanenti del Consiglio di sicurezza Onu

Leggi su Secoloditalia.it

«La Federazione Russa si è fatta promotrice di una rinnovata» con «le minacce rivolte all’Ucraina, instillando l’inaccettabile idea che ordigni nucleari possano divenire strumento ordinario nella gestione dei conflitti, come se non conducessero inevitabilmente alla distruzione totale». A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio, incontrando ad Hiroshima l’Associazione dei sopravvissuti ai bombardamenti nucleari. «La Repubblica italiana – ha aggiunto il Capo dello Stato – condanna fermamente queste derive pericolose».: «Dalla Russia»«Roma riconosce l’urgenza di un’azione condivisa che coinvolga necessariamente tutte le potenze nucleari, con profonda consapevolezza continuiamo a sostenere questi processi e le attività delle organizzazioni internazionali», ha proseguito il Capo dello Stato, rivolgendo un richiamo alla responsabilità in particolare aideldidell’Onu, dunque Russia, ma anche Usa, Francia, Regno Unito e Cina.