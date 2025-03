Lopinionista.it - Mattarella a Hiroshima: “Narrativa nucleare Russia è pericolosa, Italia la condanna”

– “Le minacce rivolte all’Ucraina instillando l’inaccettabile idea che ordigni nucleari possano divenire strumento ordinario nella gestione dei conflitti, come se non conducessero inevitabilmente alla distruzione totale” rappresentano “una rinnovata” di cui la“si è fatta promotrice” laddove invece “la Repubblicanafermamente queste derive pericolose”. E al contrario “Roma riconosce l’urgenza di un’azione condivisa che coinvolga necessariamente tutte le potenze nucleari” in direzione della pace. Lo ha sottolineato, fra l’altro il presidente della Repubblica Sergio, in un discorso adincontrando l’associazione di superstiti dell’olocaustodel 1945, subito dopo aver reso omaggio al Memoriale per la Pace in ricordo delle vittime della bomba atomica.