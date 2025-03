Thesocialpost.it - Mattarella a Hiroshima: “Minacce nucleari in crescita, sconsideratezza inquietante”

– Nell’ultima tappa del suo viaggio in Giappone, il presidente della Repubblica Sergioha lanciato un duro monito contro la crescente minaccia nucleare, parlando di un’erosione pericolosa del tabù atomico e di una “” nel ventilare l’uso di questi armamenti.In un incontro con i sopravvissuti ai bombardamenti die Nagasaki,ha sottolineato come il dialogo strategico abbia finora evitato una nuova catastrofe nucleare, ma che oggi lo scenario internazionale si sta deteriorando. “Lesi vanno moltiplicando, con lo sviluppo di arsenali la cui unica giustificazione appare quella dell’aggressione e della dominazione, non della difesa”, ha dichiarato il capo dello Stato, evidenziando il rischio di un ritorno alla logica dello scontro frontale.