Unlimitednews.it - Mattarella a Hiroshima “Mai più un olocausto nucleare”

Leggi su Unlimitednews.it

(GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Il professor Terumi Tanaka nel ricevere il Premio Nobel ha evocato con straordinaria accuratezza la devastazione di Nagasaki. Ha ripercorso con parole commoventi e con efficace lucidità gli eventi che hanno segnato la sua vita e quella di milioni di persone. Ha ricordato il fragore dell’esplosione, la luce accecante che ha trasformato la realtà in un incubo, il silenzio surreale che ne è seguito. Ha messo in luce la sofferenza fisica e il trauma che hanno segnato le persone in maniera indelebile”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, incontrando gli “hibakusha”, i sopravvissuti dei bombardamenti atomici die Nagasaki dell’agosto 1945. “Non si è trattato soltanto della rievocazione del dolore del passato, del calvario delle malattie della popolazione, dei tormenti sofferti dai sopravvissuti ai bombardamenti atomici del 6 e del 9 agosto 1945 – ha sottolineato-.