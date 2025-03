Laspunta.it - Mastrangeli la blinda, la città ne vorrebbe la “Testa”

Continua a far discutere e molto, la vicenda del gesto dell’ombrello dell’assessorerivolto ai cittadini nel corso del conto martedì grasso.Tante le prese di posizione dei partiti e liste civiche che si sono dissociate e tutte hanno chiesto all’assessore di fare un passo indietro e tantissimi cittadini in questi ore stanno chiedendo al Sindacodi revocare le deleghe alla. Ma il sindaco non ne vuole sentire parlare ed addirittura la “” sicuramente su indicazione di Fratelli d’Italia e della Lega, facendo rimanere laal suo posto.Dal PD, ai 5 stelle, i consiglieri Bortone, Pizzutelli e Mirabella, il gruppo FutuRa, è un coro unanime nella richiesta di dimissioni dell’assessore.Mafa finta di nulla, in fondo che volete che sia un gesto dell’ombrello a tutti i cittadini la sera di martedì grasso? Goliardia.