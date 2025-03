Masters 1000 Indian Wells | Musetti e Berrettini ok al debutto battuti Safiullin e O’Connell

Leggi su Sportface.it

Inizia nel migliore dei modi l’avventura di Lorenzoe Matteoal2025. I due, che dopo il bye del primo turno sono scesi in campo direttamente nel secondo turno, hanno battuto rispettivamente Romane Christopher. In particolare, buono il rientro del toscano, che dopo lo stop di qualche settimana per un problema muscolare disputa una buona partita superando anche un calo nel secondo set. Il romano, da canto suo, dopo un primo set in scioltezza ha dovuto faticare un po’ di più nel secondo, chiudendo comunque la contesa dopo un’ora e mezza di gioco. Ora, l’avversario dial terzo turno sarà Arthur Fils, mentrecercherà la rivincita contro Stefanos Tsitsipas dopo la sconfitta ai quarti di Dubai (in totale, il bilancio è di 4-1 per il greco nei testa a testa).