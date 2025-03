Martinez | Sogno di vincere qui L’Inter è l’opportunità più grande della mia vita

Leggi su Ilnerazzurro.it

Complice l’infortunio rimediato da Yann Sommer sta toccando a Josepdifendere i paliporta nerazzurra. Prima di questo filotto di partite il portiere spagnolo era stato chiamato in causa solo una volta, una poca continuità di utilizzo che comunque non sta incidendo sulle sue attuali prestazioni, con ben 3 clean sheet tra Serie A, Coppa Italia e Champions League in 4 partite.A tutto JosepAnche per questo motivo l’estremo difensore è stato scelto come protagonista per il Matchday Programme di Inter-Monza, format nerazzurro che permette ogni weekend di far conoscere meglio ai tifosi e non i componenti del gruppo Inter. Oggi è toccato appunto a, che si è inizialmente soffermato sul trasmettere cosa significa per lui e per la suail calcio: “Il calcio mi ha insegnato a mettere in pratica quello che so fare, senza avere mai paura.