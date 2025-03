Internews24.com - Martinez si racconta: «Inter, vogliamo vincere tutte le partite! Sommer? Per me è un modello…»

di Redazionesi: «le? Per me è un modello.» Le parole del portiere nerazzurrovistato sulle colonne de La Repubblica, Josep, secondo portiere dell’, ha parlato cosi:IL SOPRANNOME “COLILLA”- «Mi chiamava così papà, fumatore, perché ero sempre per terra. Mi lanciavo, mi rotolavo, spesso con una palla»,PROVE DI PARATE IN TUFFO?– «A cinque anni ero già in porta, con i bambini più grandi. Andavamo a vedere il Valencia e guardavo solo i portieri. Mio padre lo aveva fatto da ragazzo, da amatore»QUANDO HAI CAPITO DI ESSERE FORTE?– «Mi sono sviluppato tardi. A 15 anni, in una stagione, sono cresciuto otto centimetri, arrivando a un metro e E mi ha chiamato il Barcellona»PRIORITA’ CON L’?- «le