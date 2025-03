Internews24.com - Martinez: «Firmare con l’Inter? L’opportunità più grande della mia vita! Sogno di vincere con questi colori…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «conpiùmiadiconcolori.» Le parole del portiere nerazzurroNel match program in occasione di Monza Inter, il portiere nerazzurro, Josep, ha parlato cosi:CALCIO E OBIETTIVI- «Il calcio mi ha insegnato a mettere in pratica quello che so fare, senza avere mai paura. Ho sentito da subito che il calcio poteva essere una forma per crescere, per coltivare valori come lo spirito di sacrificio, la resilienza e la spinta a crescere costantemente: sono caratteristiche che ho mantenuto nellae che mi hanno permesso di diventare l’uomo e il giocatore che sono oggi. In più c’è sempre il pensiero rivolto ai compagni, il dare sempre tutto per il benesquadra. Il calcio è stato il mio sport da sempre, gioco, l’ho sempre seguito anche il TV: il miosarebbecon la Spagna e con