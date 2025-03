Ilgiorno.it - Martina Consonni e un mestriere chiamato pianoforte

Leggi su Ilgiorno.it

La pianistainaugura una nuova stagione di Musica a Villa Necchi (Campiglio), rassegna pomeridiana per artisti under 35 organizzata dalla Società del Quartetto in collaborazione col Fai negli spazi dell’ex tennis della dimora del Portaluppi. Oggi, alle 17.30, la giovane allieva di André Schiff suonerà “Papillons op.2“ di Robert Schumann, “4 pièces fugitives op. 15” di Clara Schumann“; “Rondò capriccioso in Mi minore op. 14“ di Felix Mendelssohn e “Six Mélodies op. 4 e op. 5” della sorella Fanny; infine lo “Scherzo n. 2 in Si bemolle minore op. 31” di Chopin., cosa significa essere una pianista oggi? "Essere sempre sul pezzo. Ho una manager italiana che mi segue, ma un self management è necessario: oggi tutto corre troppo. Ma non mi vedo in nessun’altra professione.