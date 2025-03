Marta Bassino squalificata ad Are ipotesi sabotaggio | cosa è successo

Leggi su Sportface.it

è statadal gigante di Are, a causa della presenza nella suola dello sci di una percentuale di fluoro superiore al consentito. L’azzurra potrebbe essere stata sabotata dopo un litigio tra il suo ski-men e lo staff sloveno. A riportarlo è il Corriere della Sera, che ricostruisce la vicenda.aveva concluso la prima manche del gigante in quattordicesima posizione: un piazzamento in ombra per un’atleta che quattro anni fa otteneva la Coppa del Mondo di specialità, ma che risultava positivo per l’italiana, che al momento sta attraverso un periodo difficile. L’obiettivo era quello di migliorare il piazzamento nella seconda manche, a cui perònon ha potuto partecipare.250308of Italy competes in the Women’s Giant Slalom during the FIS World Cup on March 8, 2025 in Åre.