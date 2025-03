Marina Fiordaliso | Io madre a 15 anni E una volta ho picchiato un uomo in aeroporto mi aveva fatto le corna

Leggi su Open.online

ha vinto ex aequo con Zucchero il Festival di Castrocaro. A 69parla della sua vita e della sua carriera con il Corriere della Sera. A partire dal debutto a Sanremo nel 1982 con Zucchero, che «era un caro amico. Il tempo me l’ha portato via, non abbiamo litigato ma soltanto preso strade diverse». Mentre Vasco Rossi «allora era un dj, non gliene fregava niente». Poi lo ha rivisto «due o trefa, in Puglia. Il nostro è stato un abbraccioOttanta, siamo tornati indietro nel tempo. E i suoi occhi blu sono sempre gli stessi, il suo sguardo non si batte». A lei piaceva, ma lui «non mi vedeva proprio».Nove Festivalha nove festival di Sanremo alle spalle, spiega a Sandra Cesarale: «Non voglio mica la luna». Era il 1983 ma la cantano ancora. «Mino detto che era prima in Spagna, partii e andai ai grandi magazzini El Corte Inglés per vedere doveno messo il disco».