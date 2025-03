Internews24.com - Marianucci Inter, nuovo nome per la difesa nerazzurra? Ausilio lo osserva

di Redazioneper laloper l’estate. Ecco tutti i dettagliCome riportato da Nicolò Ceccarini per il suo editoriale su TMW, il calciomercatostarebbe seguendo con attenzione Luca, difensore classe 2004 dell’Empoli.PER LA?- «Il piano di ringiovanimento dei reparti consente la possibilità di tornare a fare investimenti come ha spiegato nell’ultima assemblea dei soci il presidente Marotta. Proprio per questo il lavoro del direttore sportivosi sta concentrando su alcuni profili che potrebbero essere davveroessanti. Unche va aggiunto alla lista dei difensori monitorati è quello di De Wdel Genoa. Una soluzione che il club nerazzurro sta valutando, sempre che ci siano le condizioni economiche giuste.