Dilei.it - Maria De Filippi e il nuovo giudice di Amici: “Trattative in corso per Amadeus”

Leggi su Dilei.it

Depotrebbe essere vicina a un accordo con: pare che la conduttrice lo voglia comedel Serale di. Si parla diine di un “dialogo tra le parti intenso da giorni”: un’occasione d’oro per il presentatore, che da è sbarcato sul Nove e fatica a raccogliere i consensi sperati dopo l’addio alla Rai.De, l’offerta per il Serale diadGrandi novità nella scuola più famosa della tv italiana: l’avventura dei ragazzi dista per giungere a uncapitolo. Le maglie dorate sono state quasi tutte consegnate e domenica 9 marzo si chiuderà la prima fase del programma, che decreterà chi tra i cantanti e i ballerini in gara arriverà al Serale.Già da qualche tempo si vocifera su chi sarà a ricoprire il ruolo di, che in questi ultimi anni ha visto Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè valutare le performance degli allievi della scuola, tra grandi emozioni e tanta leggerezza.