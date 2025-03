Ilgiorno.it - Marcaria, ladri fanno saltare il bancomat

(Mantova), 8 marzo 2025 – Malviventi in azione questa notte, domenica 8 marzo, intorno alle 4 a(provincia di Mantova) nella frazione Campitello, presso la filiale dell’Ufficio Poste Italiane. Ignoti (si sarebbe trattato di due-tre persone con il volto coperto) mediante esplosivo (la cosiddetta marmotta) hanno causato l’esplosione dello sportello ATM, asportando il contenuto. Nessuna persona ferita, nessun danno strutturale all’immobile. Il danno patrimoniale complessivo è in corso di quantificazione. Sul posto per i rilievi del caso si sono recati i Carabinieri della Stazione di, unitamente ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viadana. Indagini in corso grazie anche all’acquisizione delle telecamere presenti in zona.