Manutenzione e controllo dei cavalcavia, chiude il tratto di autostrada tra Seriate e Bergamo

. Chiusura dell’nei tratti Palazzolo-Rovato, in entrambe le direzioni, e. A renderlo noto è la società di Autostrade per l’Italia che comunica che, sulla A4 in direzione Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:Dalle 22 di martedì 11 alle 5 di mercoledì 12 marzo sarà chiuso ilcompreso tra Palazzolo e Rovato, verso Brescia. L’area di servizio “Sebino sud”, situata nel suddetto, sarà chiusa con un’ora di anticipo. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Palazzolo, percorrere la SP469 e la SP XII e rientrare, sulla A4, alla stazione di Rovato; verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovato, percorrere la viabilità ordinaria.