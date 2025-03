Manifestazione 8 marzo 2025 a Roma | il percorso del corteo

Leggi su Funweek.it

Come ogni anno, l’8sarà una giornata di mobilitazione per i diritti delle donne. A, il collettivo Non Una di Meno ha organizzato untransfemminista che attraverserà le vie del centro, partendo da Piazza Vittorio alle ore 10:00 e arrivando a Piazzale Ugo La Malfa intorno alle ore 14:00.delIlseguirà unche toccherà alcune delle principali vie della città:Piazza Vittorio Emanuele IIVia dello StatutoVia MerulanaVia LabicanaVia di San GregorioPorta CapenaViale AventinoVia del Circo MassimoPiazzale Ugo La MalfaModifiche alla viabilitàLacomporterà inevitabili modifiche alla viabilità. Le strade interessate dalsaranno chiuse al traffico per tutta la durata del, e saranno istituiti divieti di sosta in:Piazza VittorioVia dello StatutoVia Circo MassimoPiazzale Ugo La MalfaAnche il servizio di trasporto pubblico subirà variazioni, con deviazioni e limitazioni per le seguenti linee di autobus: 3Bus, 16, 51, 75, 81, 85, 87, 117, 118, 160, 360, 514, 590, 628, 649, 714, 715, C3.