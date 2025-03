Sport.quotidiano.net - Mandelli "Loro avranno più pressione"

di Alessandro BedoniPartite non delicate in serie B non ce ne sono, e il tema viene toccato nella consueta conferenza della vigilia di mister Paolo. Cominciando magari con lo sguardo ancora per un attimo a domenica scorsa, per capire cosa non è funzionato nel match col Cosenza: "Nel calcio i motivi possono essere mille o anche nemmeno uno. A volte succede che la luce un attimo si spegne, la forza di una squadra sta anche nell’accettare determinate situazioni. Poi ci sta che come si spegne, in un attimo la luce si può riaccendere. Abbiamo superato quello che è stato, ora andiamo avanti nel nostro cammino". Il cammino passa dall’Arechi di Salerno, dove il Modena troverà una squadra che forse non è ancora all’ultima spiaggia ma che è in qualche modo ‘costretta’ a cercare i tre punti ad ogni costo in un ambiente certamente caldo.