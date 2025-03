Palermotoday.it - Maltempo, momenti di panico sul volo Perugia-Palermo: aereo dirottato a Trapani

Leggi su Palermotoday.it

diieri pomeriggio sul. A causa dell'è statodal capoluogo siciliano a. Si tratta delRyanair FR3787 che era in arrivo dall'Umbria, come ha riportato la pagina Facebook Sicilia in. Per due volte l’equipaggio ha.