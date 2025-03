Notizie.com - Maltempo in Italia: rischio alluvioni a partire da lunedì 10 marzo. Le regioni colpite

Il tempo stabile del weekend lascerà presto il tempo a neve e perturbazioni.eventi meteo estremi. Le previsioni del meteorologo.inda10. Le– notizie.comQuello che vivremo in questi giorni sarà weekend sostanzialmente stabile in gran parte dell’, con temperature sopra la media. Ma il sole sta per lasciare il posto a forti piogge in alcunene. Ad annunciarlo è Mattia Gussoni, meteorologo de IlMeteo.it a Notizie.com.“Il fine settimana sta cominciando con temperature sopra la media e con una maggiore stabilità atmosferica”. Il sole, ma anche qualche annuvolamento, stanno attraversando tutto il Paese da Nord a Sud “e così sarà fino a domani pomeriggio”. Intorno alle 17 di domenica 9la situazione si capovolgerà considerevolmente: “Arriverà una perturbazione atlantica piuttosto intensa – spiega Gussoni – che farà peggiorare le condizioni del tempo adalledel Nord Ovest”.