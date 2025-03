Ilfoglio.it - Magnifica tempestività dell’Europa sulla Difesa. Ora vediamo i fatti

Al direttore - Caro Cerasa, in Italia non è vero che i nomi sono conseguenza della realtà delle cose (“Nomina sunt consequentia rerum”). E’ vero il contrario: la realtà delle cose è conseguenza dei nomi (“Res sunt consequentia nominum”). Pertanto, se Ursula von der Leyen avesse chiamato il suo piano – invece di Rearm Europe – Security Europe, chissà, forse i predicatori di pace si sarebbero rasserenati. Battute a parte, la proposta più rilevante della Commissione è nota: nei prossimi quattro anni i 27 paesi dell’Ue potranno spendere seicento miliardi di euro, non solo in armi ma in tecnologie cibernetiche, al di fuori delle regole fiscali sul rapporto deficit-pil. Da noi i partiti più polemici contro questa proposta sono quelli più responsabili di un buco di bilancio di centocinquanta miliardi nello stesso arco di tempo.