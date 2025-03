Ilrestodelcarlino.it - Macchine da guerra, navi e ponti mobili: il Codice Santini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel Rinascimento c’era una biblioteca preziosissima, da alcuni definita la più ricca e sfarzosa del mondo, con codici illustrati dai più famosi miniaturisti dell’epoca e testi di religione, scienza, filosofia, ingegneria. Era la biblioteca del duca di Urbino Federico da Montefeltro, accresciuta poi dai successori Della Rovere. Nel 1657, estinta la dinastia, la città fu praticamente costretta dal papa a vendere tutti i codici, che oggi sono uno dei nuclei più preziosi della Biblioteca Apostolica Vaticana. Il destino però ha voluto che un pugno di volumi, per cause ignote, sfuggissero al trasloco. Da qualche giorno uno di questi, forse il più simbolico, dettodal nome degli ultimi proprietari, è tornato tra le mura del Palazzo Ducale di Urbino, acquistato dallo Stato. Dopo una lunga trattativa coi proprietari che lo avevano messo in vendita, grazie ad un finanziamento del Ministero della Cultura, la Galleria Nazionale delle Marche diretta da Luigi Gallo finalmente può riappropriarsi di un libro ‘nato’ tra le sue mura.