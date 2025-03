Ilcampoonline.it - “Ma per fortuna che c’era il Gaber” chiude la stagione 24/25 dell’Auditorium Enzo Ferrari

Martedì 11 marzo alle ore 21, l’Auditoriumdi Maranello ospiterà l’ultimo appuntamento dellateatrale 24/25, curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Are il ciclo sarà lo spettacolo “Ma percheil”, un omaggio a Giorgionel ventennale della sua scomparsa, ideato e interpretato da Gioele Dix.Un viaggio tra inediti e memorie del Signor GLo spettacolo ripercorre il teatro canzone die Luporini, alternando brani celebri a materiali inediti, tra cui versi mai musicati, monologhi incompleti e canzoni mai eseguite dal vivo. Fondamentale il contributo della Fondazione, che ha reso disponibili questi preziosi contenuti.Tra le sorprese dello spettacolo, un monologo inedito sulla Rivoluzione d’Ottobre, il racconto del primo incontro trae Dix e interpretazioni di brani storici come “Il Riccardo” e “Barbera e champagne”.