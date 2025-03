Lanazione.it - Lupi sbranano 26 pecore, la rabbia dell’allevatore: “Sono troppi, servono aiuti"

Firenzuola (Firenze), 8 marzo 2025 – In due giorni, con due distinti attacchi, gli hanno dimezzato il gregge. Erano cinquanta capi ovini, ventiseistati sbranati da un branco di. È accaduto a Firenzuola, nella zona di Poggio Tignoso, vicino a Pietramala. I, quattro o cinque, hanno attaccato in pieno giorno. La prima volta è accaduto poco dopo le 8: “Mio padre – racconta l’allevatore firenzuolino Michele Mordini – ha sentito il cane che abbaiava di continuo. È andato al recinto, dove poco prima aveva lasciato le. La notte le teniamo nella stalla, il giorno le lasciamo uscire nel recinto. C’eranoa terra e quattro. C’era anche un cavallo e il cane, sembravano impazziti”. Bilancio: tresbranate, e altre otto sparite, portate via nel bosco. Poi, due giorni dopo, la strage si è ripetuta.