Quicomo.it - Luna Park di Como: il Comune indice il bando, ma è pronto ad annullarlo se vince gli appelli al Consiglio di Stato

Leggi su Quicomo.it

Ildiha approvato l’avviso di selezione pubblica per l’ammissione al2025, in ottemperanza all'ordinanza cautelare emessa dal Tar per la Lombardia. Tuttavia, la pubblicazione delnon rappresenta un'accettazione delle decisioni del tribunale amministrativo, poiché.