Brindisireport.it - "L'ultimo giorno di patriarcato": Vanessa Scalera protagonista nel video di Checco Zalone

Leggi su Brindisireport.it

In un paesino di montagna, dove si parla un dialetto non ben precisato, la musica sta per cambiare. Un uomo "d'altri tempi" si sveglia con in mente una sola consapevolezza: è "l'di". Proprio questo è il titolo delmusicale condiviso online oggi, 8 marzo, non a caso.