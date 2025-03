Dilei.it - “L’ultimo giorno di patriarcato”, il ritorno di Checco Zalone per l’8 marzo con Vanessa Scalera

celebra l’8con l’ironia dissacrante che da sempre lo contraddistingue. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, infatti, il comico pugliese è tornato con un brano a sorpresa, intitolatodi. Nel videoclip che accompagna la canzone, c’è anche l’attrice.Il brano diper l’8Provocatorio, tagliente e dissacrante: la lontananza dalle scene non ha spento il genio di, che torna l’8con un brano (e un videoclip) destinato a lasciare il segno. In occasione della Giornata Internazionale della Donna l’attore pugliese ha pubblicato il singolodi, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Ad accompagnare la canzone, c’è un cortometraggio ironico e pungente in cui, accanto a, recita l’attrice, nota al grande pubblico per il ruolo di protagonista nella serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore.