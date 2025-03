Lukaku esplode | Il Chelsea è un business non ti lasciano andare … si consumano

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-08 00:03:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A:Romelucontro di luiin dichiarazioni all’ambiente Corriere Della Sport. L’attaccante ha criticato la gestione della sua ex squadra negli ultimi mesi ha vissuto come giocatore di Londra. Il belga, che ha abbandonato il club in estate pera Napoli, lo ha indicato “è un club che ti indossa“Il giocatore era per due fasi nella squadra inglese prima di firmare per Napoli.Lo ha confermato rammaricato di tornare ale che avrebbe voluto non aver lasciato l’Italia. Ma il belga andò oltre e attaccò duramente la sua ex squadra. “Non ero solo. Anche Aubameyang e Ziyeh erano fuori dai piani del club. Siamo cambiati negli spogliatoi con i giovani“Il “9” continuò ulteriormente e lanciò dichiarazioni molto forti contro il “blues”.